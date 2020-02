Incontro di quartiere a San Venanzio, mercoledì 12 febbraio

anzio maraProseguono gli incontri di quartiere tra la giunta e i residenti. Sindaco e assessori di Maranello incontrano i cittadini: un’occasione per confrontarsi sui temi più significativi per la vita del capoluogo e delle località, un momento importante di dialogo e confronto reciproco tra l’amministrazione comunale e la comunità. Nel corso degli incontri saranno illustrate le novità contenute nel bilancio di previsione del Comune. Mercoledì 12 febbraio alle 20.30 appuntamento San Venanzio (Circolo “Il Canarino”, Via dei Fiori 3).