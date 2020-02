Bologna: a fuoco il compattatore di un camion per la raccolta rifiuti, intervengono i pompieri

Il compattatore di un camion per la raccolta rifiuti ha preso fuoco poco dopo le 14:00 in via Alceste de Ambris a Bologna. Sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento di Zola Predosa e una squadra dalla centrale. Le squadre hanno operato per spegnere il focolaio. Sul posto era presente la polizia locale per regolare la viabilità.

Questa mattina intorno alle 11.30, la sala operativa dei Vigili del fuoco è stata invece allertata per il recupero di un mezzo pesante presso la frazione Mascarino Venezzano nel territorio di Castello d’Argile. Una betoniera usata per la manutenzione del canale emiliano romagnolo, è rimasta bloccata causa cedimento manto stradale. Sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento di San Pietro in Casale e dalla Centrale un’altra squadra insieme all’autogrù. Le squadre hanno operato per rimettere in carreggiata la betoniera.