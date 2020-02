Avis con Telethon: a San Valentino cuori di cioccolato per la ricerca

Più di 14.000 euro è stato il ricavato delle vendite dei cuori di cioccolato Telethon organizzate nelle sezioni Avis di Cavezzo, Concordia, Formigine, Marano, Modena, Nonantola, Pavullo, Piumazzo, San Possidonio, Sassuolo, Spilamberto e Vignola in prossimità delle Feste natalizie e in concomitanza con la maratona televisiva 2019 a favore della ricerca sulle malattie rare.

Grazie ai volontari Avis che si sono mobilitati con postazioni dedicate, banchetti, iniziative pubbliche, il risultato finale ha superato quello dello scorso anno, segno di un buon lavoro di promozione e di una crescente sensibilità sui temi della ricerca. In occasione di San Valentino Avis, ancora a fianco di Telethon, invita a regalare un cuore di cioccolato, come gesto d’amore, di speranza e di vita. I cuori di Telethon sono ancora disponibili nelle sedi Avis di Modena in via Livio Borri 40 e di Sassuolo in via Decorati al Valore 14, ogni giorno negli orari di apertura per i prelievi.