Vista su Dubai ed Emirati per la moda dell’Emilia-Romagna

Il progetto “Italian Fashion verso Dubai 2020 – 2^ annualità” punta ad accompagnare le aziende emiliano-romagnole del settore moda negli Emirati Arabi Uniti, nell’area del Golfo Arabo e nei mercati asiatici, tutti attenti al made in Italy.

L’iniziativa promossa da Unioncamere Emilia-Romagna in collaborazione con il Sistema camerale regionale e con il co-finanziamento della Regione Emilia-Romagna offre opportunità concrete alle imprese del territorio di essere visibili a livello globale grazie a EXPO Dubai 2020, l’Esposizione Universale che coinvolgerà negli Emirati Arabi Uniti circa 180 nazioni, con un flusso stimato di 25 milioni di visitatori, il 70% dei quali provenienti da Paesi diversi da quello ospitante.

Dato l’interesse suscitato, la scadenza per la raccolta delle adesioni è stata prorogata a giovedì 20 febbraio (ore 18), quindi di 15 giorni rispetto alla data originaria.

“Italian Fashion verso Dubai 2020” è un progetto di internazionalizzazione attraverso un percorso di accompagnamento personalizzato dedicato a tutte le aziende con sede legale o unità operativa in Emilia-Romagna attive nel settore fashion (abbigliamento uomo, donna e bambino, capi in pelle, pellicce, scarpe, borse e cinture, accessori, occhiali, cappelli, intimo e bijoux) che puntano radicare la propria presenza sul mercato del Middle East.

Momento clou del percorso, che si articolerà in differenti momenti da marzo a dicembre, sarà la missione a Dubai nel mese di novembre che sarà preceduta da diverse iniziative (assistenza personalizzata, infolab formativi su marketplace e comunicazione del brand), con l’obiettivo di accompagnare le imprese a Dubai per incontrare operatori di tutta l’area mediorientale e supportarle nell’identificazione di nuove modalità di commercializzazione dei prodotti.

Diversi quindi i motivi validi per partecipare: la possibilità di ricevere assistenza qualificata nell’individuare la strategia più idonea alla propria realtà; costruire e promuovere l’immagine del proprio brand con il supporto di un’agenzia di comunicazione; avviare gli accordi per una presenza sui market place locali; identificare possibili distributori. “Italian Fashion verso DUBAI 2020” vedrà in particolare un potenziamento delle azioni di comunicazione e promozione per poter sfruttare appieno la visibilità e l’esposizione che l’area target raggiungerà durante Expo Dubai 2020.

Per la partecipazione è richiesta una quota forfettaria di € 2.000,00 oltre IVA, oltre alle spese di missione ed eventuale spedizione di campionario. I costi sono infatti in parte coperti dal progetto.

Per informazioni: Mary Gentili, e-mail:mary.gentili@rer.camcom.it tel. 051 6377023