Rissa sabato sera presso un fast food reggiano

Sabato poco prima della mezzanotte, il personale della Squadra Volante della Questura di Reggio Emilia è intervenuto per una rissa presso il fast food di via Eritrea in città. Dopo pochi secondi dall’allarme dato al 113 sono giunte sul posto tre equipaggi della Sezione Volanti. Gli operanti, dopo aver identificato i presenti, hanno appurato che 4 persone erano venute alle mani per futili motivi riguardanti la somministrazione di una pietanza.

Un cliente reggiano V.M. 23 anni, palesemente in stato di ebbrezza etilica, aveva provocato la rissa proferendo espressioni offensive all’indirizzo del proprietario del locale di nazionalità pakistana A.W., 30enne, di un suo dipendente A.M., 22 anni, anch’egli pakistano, ed un altro cliente di nazionalità ghambiana, D.Z. pure lui 22enne, frasi offensive che hanno fatto scaturire una colluttazione.

Tra i litiganti il reggiano aveva avuto la peggio riportando ecchimosi al volto.

Sul posto personale sanitario, il cui intervento era stato richiesto, ha provveduto al trasporto con l’ambulanza del ferito presso il locale Arcispedale Santa Maria Muova.

Tutte le persone coinvolte sono state deferite in stato di libertà per rissa.