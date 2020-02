Quattro Castella si prepara per la tariffa puntuale

Il Comune di Quattro Castella, in seguito all’approvazione del Piano Provinciale di Smaltimento dei Rifiuti, ha da tempo avviato un percorso che, gradualmente, ha portato tutta la popolazione ad essere servita integralmente dal servizio di raccolta “porta a porta”, che ad oggi ha già interessato oltre 13.000 abitanti e che ha già permesso di raggiungere e superare l’80% di raccolta differenziata. Ora l’obiettivo è andare oltre, verso percentuali ancora maggiori, che consentiranno di riciclare il più possibile e ridurre ancora di più i rifiuti da avviare a smaltimento.

Il Comune di Quattro Castella ha recentemente deliberato alcune novità significative relativamente alla disciplina del tributo, introducendo il sistema di Tariffazione Puntuale, così come é stato definito nel Regolamento Tari, di recente approvazione.

Da inizio anno 2020 debutta la Tariffa Puntuale, nuovo sistema di misurazione puntuale del rifiuto residuo indifferenziato prodotto dalle singole utenze e di calcolo della tariffa a carico di queste: per la prima volta a Quattro Castella una parte della tariffa (la cosiddetta quota variabile) verrà calcolata sulla base della misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati prodotti da ciascuna utenza (domestica e non domestica).

Per meglio comprendere, il Comune di Quattro Castella, in collaborazione con Iren, ha predisposto un pieghevole che è in arrivo nelle case dei cittadini: è stato stabilito un numero minimo di esposizioni del contenitore griglio, che – se rispettato – consente il massimo risparmio sulla Tari; le esposizioni eccedenti verranno addebitate sulla Tari dell’anno successivo. È consigliabile pertanto esporre il contenitore quando è pieno e attenersi alle indicazioni – riportate anche sul materiale informativo – per il maggior risparmio.

Oltre al Punto Ambiente, per informazioni, richieste e segnalazioni sarà possibile rivolgersi ad Iren telefonando gratuitamente, anche da cellulare, al NUMERO VERDE 800 212607, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00 e il sabato delle ore 8,00 alle ore 13,00 oppure inviando una mail a ambiente.emilia@gruppoiren.it