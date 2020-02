Mercoledì d’essai al Boiardo, arriva La Belle Epoque

Torna mercoledì la rassegna dedicata al cinema d’essai al Cinema Teatro Boiardo di Scandiano. Sul grande schermo il 12 febbraio alle 21 spazio a “La Belle Epoque”, film francese del 2019.

La trama? Quando un imprenditore gli propone di rivivere un giorno della sua vita, il sessantenne Victor accetta senza ripensamenti: vuole tornare al 16 maggio 1974, il giorno in cui conobbe la donna della sua vita. Un film che regala un sorriso persistente allo spettatore.

Prosegue così la stagione del Boiardo di Scandiano, che alterna prime visioni a film di nicchia già usciti nelle sale, fino a capolavori senza tempo.

Si tratta di un appuntamento unico alle ore 21 con ingresso a soli 4 euro per tutti, che s’inserisce nella rassegna Festival! che vede la collaborazione anche della FICE (Federazione italiana cinema d’essai), interessante sia per la proposta dei titoli sia per la possibilità di incontrare in alcune serate gli stessi autori delle pellicole proiettate.