La sicurezza delle persone in casa propria, mercoledì un incontro di Abitcoop e Federconsumatori Modena

Sempre più attenta ad una gestione ecocompatibile della casa ed alla tutela della sicurezza dei propri soci, Abitcoop insieme a Federconsumatori Modena ha deciso di promuovere un incontro dove si discuterà di sicurezza delle persone nella propria abitazione.

L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Modena, si terrà mercoledì 12 febbraio 2020 a Modena presso la Sala Riunioni della Sede Abitcoop in via Nonantolana 520 a Modena. Significativo il titolo dell’appuntamento, “Al riparo”, che chiamerà a raccolta il mondo dell’associazionismo e del volontariato per parlare di progetti e azioni sul delicato tema delle truffe e dei pericoli domestici.

Si inizierà alle ore 9,30 con i saluti di Simona Arletti, Presidente Abitcoop, che parlerà oltre che della solidità delle abitazioni realizzate dalla cooperativa, anche delle soluzioni innovative proposte (es. domotica) e delle convenzioni avviate con Verisure per l’istallazione di allarmi domestici e con Assicoop per salvaguardarsi rispetto ad eventi atmosferici e guasti domestici, di Marzio Govoni, Presidente Federconsumatori Modena, che presenterà l’attività del loro sportello Sos Truffa, e di Giovanni Gobbi, Presidente Quartiere 2 di Modena.

Successivamente prenderanno la parola la Comandante della Polizia Municipale di Modena, Valeria Meloncelli, che esporrà alcuni dati sui furti domestici e sulle azioni promosse per il controllo di vicinato, Alfredo Sgarbi, Segretario SPI Modena, ed Ercole Toni dell’Associazione Vivere Sicuri e gruppi di controllo di vicinato.