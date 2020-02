Il caso Dreyfus al cinema Astoria

Mercoledì 12 febbraio alle ore 21, al cinema teatro Astoria secondo appuntamento della rassegna ‘Film d’Essai’, organizzata dal Comune di Fiorano Modenese in collaborazione con Tir Danza, con la pellicola ‘L’ufficiale e la spia’ di Roman Polanski.

Trama: il 5 gennaio 1895, il capitano Alfred Dreyfus, promettente ufficiale, viene degradato e condannato all’ergastolo all’isola del Diavolo, con l’accusa di spionaggio per conto della Germania. Fra i testimoni di questa umiliazione c’è Georges Picquart, che viene promosso a capo della sezione di statistica, la stessa unità del controspionaggio militare che aveva montato le accuse contro Dreyfus. Ma quando Picquart scopre che tipo di segreti stavano per essere consegnati ai tedeschi, viene trascinato in una pericolosa spirale di inganni e corruzione.

L’ingresso al film costa 5 euro (ridotto per under 29 e over 65 a 4 euro). E’ possibile anche acquistare l’abbonamento a quattro film della rassegna (in programma nel mese di febbraio) a 12 euro e quello ai cinque film in programma tra marzo ed aprile, a 15 euro.

La rassegna prosegue nei prossimi mercoledì con: ‘La dea fortuna’ (19/02), ‘L’uomo senza gravità’ (26/02), ‘Gloria Bell’ (04/03 – ingresso gratuito), ‘Green Book’ (11/03), ‘L’inganno perfetto’ (18/03), ‘Piccole donne’ (25/03), ‘Judy’ (01/04) e ‘Downton Abbey’ (08/04).