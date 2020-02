Ad Imola, ieri alle prime luci dell’alba, i vigili del fuoco sono intervenuti a parco Tozzoni per un incendio ad alcuni giochi per bambini. Il rogo si è sviluppato intorno alle 6 del mattino. Ad allertare i pompieri un passante. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre e due mezzi e hanno spento e messo in sicurezza l’area giochi dei piccoli. Sul posto oltre al 115 anche i carabinieri di Imola.