Martedì 11 febbraio alle 20.30 in sala civica “C. Arduini” in Comune a Cavriago si terrà un’assemblea pubblica sulla sicurezza alla presenza della sindaca Francesca Bedogni e del comandante della polizia locale Val d’Enza Stefano Gulminelli. Nell’occasione si parlerà dei prossimi interventi in materia di sicurezza stradale e della costituzione di un nucleo di prossimità a Cavriago.