Anziano esce di casa e si perde a Guastalla. Ritrovato dai carabinieri

Uscito nel primo pomeriggio di ieri per la sua consueta passeggiata di un’oretta, non ha fatto più rientro a casa. A dare l’allarme ai carabinieri nella tarda serata di ieri è stato il figlio che, preoccupato per le sorti del padre 87enne, dopo essersi adoperato invano in autonome ricerche, si è rivolto ai carabinieri della compagnia di Guastalla. Dopo 4 ore di serrate ricerche, che hanno visto impegnati oltre che i carabinieri di Guastalla quelli della stazione di Boretto, intorno alle 23.30 l’anziano è stato rintracciavano in viale Lido Po.

L’uomo è stato trovato dai carabinieri in stato confusionale, scalzo e con gli abiti ricoperti di fango. Le sue condizioni di salute sono apparse discrete. I militari hanno quindi avvisato i familiari affidando l’anziano alle cure mediche del caso. I carabinieri stanno ora svolgendo gli accertamenti per inquadrare nel dettaglio la vicenda che, dopo le prime paure, proprio grazie alla task-force messa in campo dai militari ha avuto un lieto fine.