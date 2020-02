Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 10 febbraio

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con deboli precipitazioni sulle aree di crinale

dell’appennino centro-occidentale, in esaurimento nelle ore serali, quando avremo anche le prime schiarite sulla pianura. Temperature: in generale aumento, con valori minimi compresi tra 7 e 8 gradi; valori massimi intorno a 10-13 gradi sulla pianura centro-occidentale, 13-17 gradi su quella orientale. Venti: deboli-moderati prevalentemente nord-occidentali sulla pianura emiliana occidentale. Inizialmente moderati sud-occidentali sui rilievi, in ulteriore intensificazione dal mattino quando diverranno forti con ulteriori rinforzi per raffiche. Venti da moderati a forti sud-occidentali anche sulla fascia di pianura tra Bologna e Romagna, e sul mare. Mare: mosso.

(Arpae)