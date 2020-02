Ladro seriale dei supermercati arrestato a Cavriago dai Carabinieri

inieriSabato mattina, un carabinieri libero dal servizio che si trovava con la famiglia all’interno del centro commerciale la Pianella di Cavriago, ha riconosciuto un uomo conosciuto alle forze dell’ordine perchè persona dedita a furti nei supermercati, dirigersi all’interno della Coop dopo aver lasciato nell’apposito box una busta di altro supermercato contenente della spesa. Il militare ha quindi chiamato il 112 che ha inviato sul posto gli uomini di Cavriago e Quattro Castella. I militari giunti sul posto attendevano all’esterno l’uomo che usciva dopo aver prelevato dal box la busta che aveva precedentemente lasciato prima di entrare. Una volta fuori veniva fermato e identificato in un 46enne originario della provincia di Cagliari e residente a Reggio Emilia.

Nascosti nelle tasche dei pantaloni e della giacca indossata, i militari trovavano alcune punte d parmigiano reggiano e alcuni salami felino, una decina di confezioni di cioccolato Kinder e una confezione di calze, del valore complessivo di circa 100 euro, tutto rubato all’interno della Coop da dove era uscito indenne avendone tolto il dispositivo antitaccheggio. Ma non solo, nella busta prelevata prima di uscire, i militari rinvenivano altre punte di parmigiano risultate rubate dall’interno del vicino supermercato Ecu che il 46enne aveva visitato poco prima.

Recuperata l’intera refurtiva, restituita ai due supermercati derubati, il 46enne veniva condotto in caserma dove, alla luce della flagranza del reato di furto aggravato e continuato, il 46enne veniva dichiarato in stato d’arresto e ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia. Nella giornata di domani l’uomo comparirà davanti al tribunale di Reggio Emilia per rispondere delle accuse a lui contestate.