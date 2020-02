Furto con spaccata in bar a Campegine

Poco prima delle 22,00 di ieri i carabinieri della stazione di Castelnovo Sotto, allertati dall’allarme, sono intervenuti presso un distributore posto lungo la tangenziale – via Val d’Enza a Campegine dove era stato perpetrato un furto all’interno del bar-tabacchi ubicato nell’area di servizio. Sul posto i carabinieri accertavano come poco prima, ignoti ladri, dopo aver infranto una vetrina si erano introdotti nei locali asportando, stando ai primi controlli in corso di esatto inventario, varie stecche di sigarette. I danni sono in corso di quantificazione. Sulla vicenda sono in corso le indagini da parte dei carabinieri in ordine al reato di furto aggravato.