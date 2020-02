Intervento informatico: sospesi martedì 11 febbraio dalle 20.30 alle 22.30 tutti i pagamenti per le prestazioni delle Aziende sanitarie modenesi

A causa di un intervento tecnico sugli applicativi informatici, martedì 11 febbraio dalle 20.30 alle 22.30 circa non sarà possibile effettuare pagamenti per le prestazioni sanitarie tramite alcun tipo di canale (riscuotitrici automatiche, Pagoonline, ecc).

Le Aziende sanitarie si scusano per il disagio, che comunque sarà limitato alla fascia serale indicata, per il minor impatto possibile sui cittadini.