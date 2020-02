Al via a Sassuolo le iniziative per il Giorno del ricordo

Inizierà già domani, domenica, 9 febbraio, il programma organizzato dall’Amministrazione Comunale di Sassuolo , in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e l’Associazione Terra e Identità, per celebrare “Il giorno del Ricordo”, che la legge 92/2004 istituisce per il 10 febbraio “A Ricordo della tragedia delle Foibe, dell’Esodo degli italiani da Istria, Fiume e Dalmazia”.

A partire dalle ore 17 in Sala G.P. Biasin , si svolgerà la conferenza dal titolo “Quegli strani italiani. Gli esuli istriani nel Villaggio San Marco di Fossoli”, a cura dell’Associazione Terra e Identità – Comitato di Sassuolo.

Lunedì 10 Febbraio, poi, a partire dalle ore 15 presso il parco Delle Rimembranze in viale XX Settembre, si svolgerà la commemorazione pubblica e la posa della corona al

monumento dedicato ai “Martiri delle Foibe”, alla presenza del Sindaco e del Presidente del Comitato Provinciale dell’Associazione Venezia Giulia e Dalmazia.