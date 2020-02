A 10 anni devolvono i loro regali di compleanno ai ragazzi del Sap di Albinea

Hanno deciso che per il loro decimo compleanno non volevano regali, ma hanno chiesto ai genitori e agli amici di donare la somma equivalente ai ragazzi del Sap, il servizio alla persona del Comune di Albinea.

Il bellissimo gesto è stato voluto e compiuto da due bambini abinetani, nati uno nella culla accanto all’altra e cresciuti insieme come migliori amici. Federico e Francesca, attraverso la loro attività scolastica e i racconti dei genitori, sono entrati in contatto con il Sap: una realtà albinetana molto vivace, che mette in campo ogni anno progetti che spaziano dallo sport, alla cucina, passando per il teatro e la cultura.

Ecco allora che i bambini hanno scelto di premiare queste attività donando quello che potevano e cioè i regali del loro compleanno.

Giovedì sera Federico e Francesca hanno raggiunto a Casa Cervi il gruppo del Sap, impegnato nel laboratorio di cucina. I due sono stati accolti con una torta, preparata per l’occasione, e due bigliettini di ringraziamento disegnati e scritti dai ragazzi del Sap.

La consegna delle due buste con le donazioni è avvenuta tra abbracci e sorrisi, prima dei saluti con la promessa di rincontrarsi al più presto.