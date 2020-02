Piazza Grande: cominciano i lavori, dal 25 febbraio gli ambulanti si spostano sul parcheggio Unicredit

L’inizio dei lavori in piazza Grande ‘sfratta’ gli ambulanti, che da piazza Martiri si sposteranno sull’area del parcheggio Unicredit, tra via Radici in Piano e via Stazione. La decisione, concordata in questi giorni tra l’amministrazione Comunale e l’Associazione dei Mercanti dell’Unione, verrà ufficializzata in questi giorni e prevede, oltre ad una campagna di comunicazione mirata diretta ai cittadini, il trasloco (temporaneo) dei banchi che occupano, il martedì e il venerdì, la piazza su cui cominceranno i lavori di restyling.

Venerdì 21 febbraio, quindi, ultimo mercato in piazza: da martedì 25 i banchi di piazza Grande si spostano sul parcheggio Unicredit fino alla fine dei lavori, già fissati per settembre, e comunque in tempo per liberare la piazza ad ottobre, in occasione delle fiere.