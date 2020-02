“Io tifo pulito” alla scuola primaria Pezzani di Albinea

Prima, seduti in semicerchio, hanno parlato della bellezza dello sport, del gioco pulito, del tifare in modo corretto, della passione, del divertimento legato all’amore per la propria squadra e del rispetto dell’ambiente. Poi alcuni di loro si sono schierati in campo divisi in due quintetti. Gli altri ai lati, con tanto di megafoni e tamburi, si sono riuniti per sostenere, chi la squadra “bianca”, chi la squadra “blu”. Il tutto mettendo in pratica la lezione appena imparata. Ne è scaturita una bella mattinata di sport e divertimento puro. Esattamente i valori che l’iniziativa “Io tifo pulito” cerca di trasmettere agli alunni delle scuole presso le quali fa tappa.

Ieri, nella palestra della scuola primaria Renzo Pezzani di Albinea, è arrivata l’iniziativa organizzata dalla Pallacanestro Reggiana e da SDT – Scuola di tifo APS con la collaborazione di Edu.Iren e il patrocinio del Comune. Il progetto ha coinvolti le classi 4^ e 5^ A, 5^B e 5^F. Erano presenti il presidente di Sdt – Scuola di tifo Emanuele Maccaferri, il centro americano della Grissin Bon Josh Owens, la giovanissima ala Mouhamet Rassoul Diouf, il sindaco di Albinea Nico Giberti e le insegnanti dei ragazzi coinvolti.

Rispetto alle passate edizioni dell’incontro con i giovani, quest’anno è stato inserito il tema dell’educazione ambientale, che consiste nell’attenzione a gettare i rifiuti nei contenitori della raccolta differenziata una volta concluse le partite.