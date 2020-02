Giorno del Ricordo 2020, tutte le iniziative di Bologna

giorno ricorProsegue la collaborazione tra Comune e Comitato di Bologna dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD), per promuovere iniziative nella ricorrenza del Giorno del Ricordo, istituito con la legge 30 marzo 2004/92 il 10 febbraio di ogni anno, con l’obiettivo di rinnovare “la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli Istriani, Fiumani e Dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”.

Domenica 9 febbraio sono in programma le cerimonie nei luoghi della memoria presenti in città. Saranno deposte corone di alloro:

alle 10, sul primo binario della Stazione centrale, alla lapide che ricorda “il rifiuto della sosta dei treni di Esuli”; alle 11, alla rotonda dedicata ai Martiri delle foibe di via Cristoforo Colombo. Sarà presente il consigliere comunale Claudio Mazzanti.

Alle 12, in Piazza Nettuno, arriverà la Fanfara dei Bersaglieri che sfilerà poi in via Ugo Bassi dove sarà deposta una corona alla lapide che ricorda i Gruppi di Combattimento dell’Esercito italiano, a rappresentare l’Amministrazione ci sarà l’assessore Davide Conte.

Alle 16.15, la cerimonia ufficiale al giardino dedicato ai “Martiri dell’Istria, Venezia Giulia e Dalmazia” di via Don Sturzo 42 e, successivamente, al teatro San Gioacchino a cui partecipa l’assessore Marco Lombardo.

A tutte le cerimonie sarà presente il Civico Gonfalone.

Lunedì 10 febbraio le iniziative proseguiranno a Palazzo d’Accursio

Alle 10.30, in sala Rossa saranno premiati i vincitori del concorso riservato agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado di Bologna e Provincia, in memoria di Anita Preghelli, esule da Pola.

Alle 11.30, nella sala del Consiglio, si terrà la seduta solenne del Consiglio comunale per celebrare il Giorno del Ricordo. A introdurre la seduta l’intervento del vicepresidente Marco Piazza e il saluto del presidente del Comitato di Bologna dell’ANVGD, Marino Segnan. A seguire poi la relazione dello storico Luciano Monzali, in conclusione l’intervento del sindaco Virginio Merola. Alla seduta saranno presenti anche le studentesse e gli studenti delle scuole che hanno partecipato al concorso dell’ANVGD.

Il Consiglio comunale proseguirà poi con la seduta ordinaria.

Le celebrazioni per il Giorno del Ricordo si chiuderanno, come di consueto, al quartiere San Donato-San Vitale Alle cerimonie interverranno Simone Borsari, presidente del quartiere, e Marino Segnan, presidente del Comitato di Bologna dell’ANVGD. Mercoledì 19 febbraio alle 11, nel giardino dedicato a Norma Cossetto in via Guelfa, sarà deposto un mazzo di fiori in ricordo della martire. Sabato 22 febbraio alle 11, al poliambulatorio Max Ivano Chersich in via Beroaldo 4/2, sarà deposta una corona in ricordo degli esuli giuliani e dalmati e del villaggio che li ospitava.

Inoltre la commissione toponomastica ha dato il via libera all’iter per l’intitolazione di un’area verde in via Codivilla a Carlo Descovich, esule fiumano che negli anni ’60 contribuì in maniera determinante a fondare l’Istituto Superiore di Educazione Fisica di Bologna.