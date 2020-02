Giornata del Ricordo: lunedì a Spilamberto letture nelle scuole e proiezione serale

ll Comune di Spilamberto, in occasione della Giornata del Ricordo, il prossimo 10 febbraio, promuove alcune iniziative, grazie alla collaborazione con lo storico Daniel Degli Esposti.

La mattina del 10 febbraio, dalle 11.15, Daniel Degli Esposti (Allacciati le storie), incontrerà alcune classi 3° medie dell’istituto Fabriani allo Spazio Eventi L. Famigli per una lezione – spettacolo sulla complessa vicenda del confine orientale, in occasione del Giorno del Ricordo. Il titolo dell’iniziativa sarà “Dal silenzio al ricordo. La complessa vicenda del confine orientale”.

Alla sera alle 21 allo Spazio Eventi L. Famigli, verrà proiettato il film-documentario “Il Sorriso della Patria” (45min). A introdurre la serata Daniel Degli Esposti.

“Il sorriso della Patria” è prodotto dall’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti” di Torino (Istoreto) con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD).

Il documentario è costituito da spezzoni di diciotto fra cinegiornali e filmati vari dell’Istituto Luce che descrivono l’esodo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati italiani dalle loro terre, inserito nel suo contesto storico, che comprese i massacri delle foibe.

Infine come ogni anno, dal 2012, verranno affissi manifesti per tutto il centro storico per commemorare il giorno del Ricordo.