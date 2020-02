Domenica al Teatro di Bagnolo spettacolo dedicato a bambini e ragazzi

L’associazione culturale Quelli del 29 che gestisce i teatri di Bagnolo in Piano e Rio Saliceto, ha organizzato una rassegna dedicata a bambini e ragazzi con proiezioni cinematografiche e spettacoli teatrali. Domenica 9 febbraio, al Teatro di Bagnolo in Piano, ore 17.00, andrà in scena lo spettacolo teatrale “L’abito non fa il mago” con Mago Bryan e Tamayo.

Apertura biglietteria il giorno di proiezione/spettacolo: ore 16.00 – Ingresso unico spettacolo: € 8,00

Teatro comunale di Bagnolo in Piano 0522.952885 – 3663206544