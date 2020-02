‘Darwin Day’ 2020, domenica a Modena

Il Polo Museale di Unimore festeggia la nascita del padre della Teoria dell’Evoluzione, Charles Darwin, con una giornata ricca di eventi rivolti a tutti i cittadini interessati a scoprire l’“Origine della Specie” che lo scienziato pubblicò nel 1859. Le iniziative si terranno domenica 9 febbraio 2020 a Modena.

Per il quarto anno consecutivo Unimore ricorda la nascita dello scienziato e naturalista inglese Charles Darwin, aderendo al Darwin Day. Il Polo Museale di Ateneo celebrerà l’anniversario della nascita del padre della “Origine della Specie” con incontri, laboratori e attività sul tema dell’evoluzione rivolte a bambini, ragazzi e adulti.

Gli eventi e le attività, ad ingresso gratuito, si terranno domenica 9 febbraio 2020, dalle ore 15.00 alle 19.00, e ruoteranno attorno alla apertura straordinaria dello storico Museo di Zoologia e Anatomia Comparata presso il Palazzo del Rettorato (via Università, 4) a Modena.

CONFERENZA

Aula Magna – primo piano – ore 17

EVOLUZIONE DI UN MITO: CACCIATORI SOCIALI GIURASSICI. I dinosauri cacciavano in branco? Un’indagine su scene del crimine risalenti a 100 milioni di anni fa.

Le testimonianze fossili del comportamento sono rare e spesso difficili da interpretare. Nondimeno, numerose ipotesi sono state proposte in merito al comportamento degli animali estinti. Un’ipotesi molto popolare riguarda la vita sociale dei dinosauri carnivori. Alcuni dinosauri cacciavano in gruppo, in modo analogo ai lupi ed ai leoni di oggi? Quali sono le prove di questo comportamento, e come dobbiamo interpretarle?

La conferenza, introdotta dal Direttore del Polo Museale prof. Emiro Endrighi, sarà curata dal dott. Andrea CAU, PhD – Earth, Life and Environmental Sciences all’Università di Bologna; MSc – Natural Sciences all’Università di Parma e dal dott. Paolo Serventi del Polo Museale Unimore – Dipartimento Scienze Chimiche e Geologiche.

Consigliata a tutti (ragazzi dai 10 anni).

ATTIVITÀ EDUCATIVE

Museo – terzo piano – ore 15.30 – 18.30

LA VITA IN UNA GOCCIA D’ACQUA.

Scopriamo l’invisibile mondo racchiuso in una goccia d’acqua, caratterizzato da creature apparentemente aliene e bizzarre ma che popolano la terra da centinaia di milioni di anni, prima della comparsa dell’uomo.

Laboratorio per tutti, a ciclo continuo. A cura del dott. Andrea Gambarelli del Museo di Zoologia ed Anatomia Comparata

L’EVOLUZIONE È SCRITTA NELLA PIETRA: I FOSSILI COME TESTIMONI.

Sveliamo qualche segreto sui cambiamenti degli esseri viventi nel corso del tempo attraverso l’interpretazione dei fossili. Proponiamo al pubblico più giovane un laboratorio per raccontare la storia dell’evoluzione di tutte le forme viventi, dalle più semplici, comparse circa tre miliardi di anni fa, alle più complesse compreso l’uomo. Per approfondire il concetto di “evoluzione” ci faremo aiutare dagli unici testimoni della vita del passato ovvero i fossili, che osserveremo direttamente e al microscopio: diatomee, foraminiferi, trilobiti, ammoniti, coralli, molluschi, pesci, denti di squalo e vari reperti di dinosauri.

Laboratorio, consigliato a bambini 6-12 anni, con osservazione diretta e al microscopio di micro e macro fossili. A cura della dott. Giovanna Menziani del Museo di Paleontologia.

TARDIGRADI, INSETTI, RAGNI, CENTOPIEDI, MILLEPIEDI E TANTO ALTRO … IN UNA MANCIATA DI TERRA.

Raramente si ha l’occasione di osservare i piccoli animali che popolano la terra o la lettiera di foglie sotto i nostri piedi. Scoprirli, con l’aiuto di un microscopio, aiuterà piccoli e grandi visitatori ad accorgersi della loro presenza, a conoscerne la morfologia, gli adattamenti all’habitat in cui vivono e l’importante ruolo ecologico che svolgono. Il rispetto dell’ambiente in cui viviamo comprende anche il rispetto della vita di questi animali che sfuggono alla nostra vista, per le loro piccole dimensioni, ma il cui ruolo negli equilibri degli ecosistemi è fondamentale.

Laboratorio per tutti, a ciclo continuo. A cura della prof. Tiziana Altiero del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane e Società dei Naturalisti e Matematici di Modena.

LABORATORIO MUSEI ANATOMICI – TERZO PIANO ORE 16.00 – 18.00

COME SIAMO FATTI. Divertiamoci a riconoscere e ricostruire le diverse componenti del corpo umano.

Laboratorio consigliato a bambini e ragazzi dai 9 anni in su. Massimo 20 bambini per turno. A cura dei dott. Rita Maramaldo e dott. Ciro Tepedino dei Musei Anatomici.

Per informazioni scrivere a polomuseale@unimore.it