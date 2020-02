Ater Fondazione: prorogato l’Avviso per la selezione del Direttore

Per consentire la più ampia partecipazione e diffusione delle informazioni il Consiglio d’amministrazione di ATER Fondazione, presieduto dalla dott.ssa Patrizia Orsola Ghedini, nella seduta d’insediamento del 28/01/2020 ha deliberato la proroga del termine finale per la presentazione delle candidature per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del direttore di ATER Fondazione alla data del 17 febbraio 2020 (sino alle ore 24).

L’Avviso con tutte le informazioni utili alla partecipazione è reperibile sul sito https://www.ater.emr.it/news

La Fondazione, senza fini di lucro, deriva dalla trasformazione dell’Associazione “A.T.E.R. Associazione Teatrale Emilia Romagna”, si occupa della promozione e diffusione a livello regionale, nazionale e internazionale dello spettacolo nelle sue molteplici forme (teatro, musica, danza, circo, cinema e audiovisivi e attività interdisciplinari). ATER FONDAZIONE svolge inoltre la funzione di circuito regionale multidisciplinare, cura la promozione di iniziative culturali attinenti e supporta la promozione anche internazionale delle produzioni di spettacolo della regione.