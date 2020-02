Per il “Giorno del Ricordo” domenica appuntamento in Sala Biasin

Si svolgerà domenica prossima, 9 febbraio a partire dalle ore 17 in Sala Biasin, il primo appuntamento organizzato in occasione del “Giorno del Ricordo, a cura dell’Associazione Sassuolo e Identità con il patrocinio del Comune di Sassuolo. Si tratta della presentazione del libro “Quegli strani italiani. Gli esuli istriani nel villaggio San Marco di Fossoli” scitto da Roberto Riccò per i “Quaderni del Ducato”.

Programma del pomeriggio prevede, a partire dalle 17 con ingresso libero e gratuito: il saluto delle autorità e degli ospiti, l’intervento di Giampaolo Pani, Presidente dell’associazione Venezia Giulia e Dalmazia; la relazione di Giulia Santoro, dottoressa in storia, sulle vicende legate al campo di concentramento di Fossoli e la chiusura di Roberto Riccò, autore del libro. Introduce e modera Stefano Cavazzuti.