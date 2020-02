Nerd Show 2020: sabato si alza il sipario al quartiere fieristico di Bologna

Nerd Show 2020, l’evento che unisce in modo spettacolare e interattivo cultura pop, fumetto, gaming ed entertainment,è pronto a stupire e divertire i visitatori di tutte le età. I più giovani incontreranno i loro idoli del web, destreggiandosi tra un torneo di Fortnite e una partita a FIFA, mentre quelli più adulti torneranno bambini grazie alle sigle dei cartoni animati cantate da Giorgio Vanni o ai laboratori d’arte di Giovanni Muciaccia.

Spazio alla cultura nerd in salsa vintage con l’area retrogaming, dove i più grandi rivivranno la loro adolescenza approfittando delle tantissime retro console, mostrando ai figli i videogames che amavano alla loro età. Difficile poi non rimanere a bocca aperta passeggiando per le città fatte di mattoncini, con le incredibili costruzioni di 70 artisti da tutta Italia, accomunati dalla passione per un gioco che ancora una volta unisce genitori e figli.

Nerd Show, evento organizzato da BolognaFiere, si terrà presso il Quartiere fieristico e aprirà i cancelli alle 10 di sabato 8 febbraio per regalare al pubblico tutta l’essenza e la magia della cultura pop, con un palinsesto di oltre 150 appuntamenti e più di 70 ore complessive di spettacoli tra show musicali, workshop creativi, tornei, talk e meet&greet (incontri ravvicinati tra artisti e fan).