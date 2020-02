Ormai da anni punto fermo per tantissimi sassolesi, lo “Sportello del Consumatore”, dal mese di febbraio cambia sede. Lo sportello di Federconsumatori, infatti, si trasferisce presso la nuova sede della Camera del Lavoro, in piazzale Tien An Men 21 Gli orari di ricevimento al pubblico rimarranno pressoché invariati: tutti i martedì dalle ore 15 alle ore 18.30.