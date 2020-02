L’Arte in Scena racconta Caravaggio al Sotto Sotto – Abate Road 66 di Modena

In collaborazione con il Salotto Culturale Aggazzotti, una performance di spettacolarizzazione dell’arte, che coniuga un linguaggio moderno e poco didattico alla musica. Il linguaggio rock di Claudio Corrado, insegnante e studioso dell’arte, sarà affiancato dalla genialità di un grande batterista e percussionista, Lele Barbieri.

La cultura pensata per offrire messaggi semplici e fruibili, nata per incuriosire e avvicinare sempre più persone alla grande arte. Domenica 9 Febbraio dalle 17.30 presso il teatro di Sotto Sotto – Abate Road in via Nicolò dell’Abate 66 a Modena, la vita e le opere del grande Caravaggio.