I servizi online Inps per i pensionati

“I servizi Inps per i pensionati”: è questo il titolo dell’incontro che si svolgerà giovedì 27 febbraio, dalle ore 15 alle 17, alla Biblioteca Comunale “N. Cionini” di Sassuolo, in via Rocca, 19.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Pane e internet”, promosso dalla Regione Emilia Romagna e dal Distretto Ceramico, e mira a far conoscere ai cittadini i servizi dell’INPS in relazione alla categoria di utenza “Pensionati”. Oltre alla navigazione nel sito verranno illustrate le modalità di rilascio del PIN, del CU, il cedolino pensioni, i pagamenti, le domande in corso. L’evento è su prenotazione e si terrà solamente al raggiungimento di almeno 12 adesioni.

Per informazioni e iscrizioni: Biblioteca Cionini Via Rocca, 19 – Sassuolo – E.mail: biblioteca@comune.sassuolo.mo.it – Tel.: 0536 – 880813″