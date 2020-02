Francesco Tosi scrive al presidente dell’ANCI sul ‘caso Vassallo’

Il sindaco di Fiorano Modenese, Francesco Tosi, tre mesi fa ha scritto una lettera ai parlamentari modenesi, con la quale chiedeva loro di farsi promotori della costituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta sull’assassinio di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, avvenuto il 5 settembre 2010, reato ancora impunito.

“Dopo l’adesione di alcuni parlamentari, tra cui l’onorevole Piero Fassino e la presentazione da parte del senatore Richetti del disegno di legge per la istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta, – spiega Francesco Tosi – ho allargato il cerchio d’azione coinvolgendo per ora 25 sindaci di diverse parti d’Italia, sindaci a cui è noto il caso Vassallo e che sono impegnati in iniziative sulla legalità. Ho inviato loro la mia lettera indirizzata ai parlamentari modenesi, chiedendo di fare lo stesso, ciascuno con gli eletti nel proprio territorio. Dario Vassallo, fratello del Sindaco Pescatore e cittadino onorario di Fiorano Modenese, ha poi trasmesso la stessa lettera a tutti i sindaci campani. Hanno già prontamente aderito all’iniziativa il sindaco di Cesa (Caserta), il sindaco di Bitonto (Bari), il sindaco di Capaci (Palermo), il sindaco di Castelnuovo Cilento (Salerno), il Sindaco di Lecco e altri si aggiungeranno”.

Il sindaco Tosi ha poi inviato oggi una lettera al presidente dell’ANCI (l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) Decaro, sindaco di Bari, chiedendo il coinvolgimento dell’Anci affinché tutti i sindaci d’Italia possano avanzare ai parlamentari eletti nelle rispettive province la proposta di dare vita ad una indagine parlamentare sul caso Vassallo. “Chi uccide un Sindaco solo perché stava facendo il proprio dovere, ferisce gravemente lo Stato, ogni cittadino per bene e la democrazia. È nostro compito, come rappresentanti delle nostre comunità e dello Stato – scrive Tosi nella missiva- fare il possibile per ripristinare il diritto dove è stato violato. Ogni volta che indosso al fascia tricolore penso alla bellezza dei principi che essa rappresenta ma anche ai colpi mortali inferti alla giustizia. Da un po’ di tempo, ogni volta che indosso la fascia tricolore penso ad Angelo Vassallo”.

Una richiesta di legalità e di giustizia partita da Fiorano Modenese che si sta allargando a tutta Italia e che vede i sindaci in prima linea, per chiedere al Parlamento di contribuire alla ricerca della verità sull’omicidio del sindaco di Pollica.