Domenica 9 febbraio la seconda sfilata del Carnevale di Castelnovo di Sotto

A Castelnovo è tutto pronto per la seconda domenica di Carnevale del Castlein 2019.

La prima sfilata di domenica 2 febbraio è stata un grande successo con centinaia di persone che hanno affollato le strade e le piazze castelnovesi per assistere al passaggio dei meravigliosi carri allegorici costruiti dai volontari delle scuderie in corsa per la conquista dell’ambito gonfalone.

Domenica 9 febbraio la sfilata inizierà come di consueto alle 14.30. Ci sarà la partecipazione straordinaria della filarmonica Giacomo Puccini di Palaia (Pisa).

Saranno aperti il museo della Maschera e l’esposizione delle opere dei ragazzi dell’istituto Gaetano Chierici nell’atrio del municipio.

Inoltre sarà operativo il “Mc Castlein” con gnocco fritto e patatine, “La Castlein baita” con bibite e prodotti a marchio “Castlein”, il concorso “Mascherine” con ricchi premi per tutti i bambini e il Truccabimbi.

L’ingresso costa 6 euro ed è gratuito per i bambini al di sotto dei 13 anni.