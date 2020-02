Ciclo di incontri per genitori al Multiplo di Cavriago con medici dell’Ausl

Riparte a Cavriago, al centro cultura Multiplo, “Genitori in corso. Dalla gravidanza ai primi anni di vita”, un ciclo di incontri gratuiti per futuri e neo genitori per confrontarsi con pediatri, ostetriche e ginecologhe. Questa terza edizione viene realizzata grazie alla collaborazione con l’Ausl di Reggio, in particolare con la pediatria e il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Montecchio Emilia, distretto di cui Cavriago fa parte. In particolare si affronteranno temi riguardanti la genitorialità e la salute della donna durante e dopo la gravidanza e per cercare di rispondere alle domande dei partecipanti. Il progetto vedrà gli interventi del dottor Alessandro Volta, della dottoressa Luisa Ricci, della dottoressa Lisa Melandri e delle ostetriche dell’ospedale Franchini.

Il primo incontro sarà sabato 8 febbraio, alle 16.30, sul tema “Diventare nonni. Riflettiamo assieme su come costruire i nuovi rapporti famigliari”, a cura del dottore Alessandro Volta, pediatra. Il secondo incontro sarà sabato 7 marzo, alle 16.30, su “Il neonato spiegato ai bambini”, un incontro ludico-narrativo per raccontare il punto di vista del bambino più piccolo, a cura della dottoressa Lisa Melandri, pediatra. Sabato 21 marzo alle 16.30, si parlerà de “I diritti di mamma e papà: riflettiamo insieme sui diritti lavorativi e non dei neogenitori”, a cura delle ostetriche del Franchini di Montecchio. Ultimo appuntamento sabato 4 aprile, alle 16.30: l’incontro verterà su “Screening al femminile: dal pap test all’HPV test, che cosa è cambiato”. a cura della dottoressa Luisa Ricci, ginecologa.

Per info: Multiplo Centro Cultura Cavriago, via della Repubblica 23, Cavriago, multiplo@comune.cavriago.re.it, sito web: www.comune.cavriago.re.it/multiplo