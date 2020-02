Questa mattina prima delle 8:00, i vigili del fuoco di Bologna sono intervenuti dal distaccamento di Monghidoro in via Nazionale Futa per liberare un cane di grossa taglia rimasto incastrato tra le sbarre di un cancello. Con l’ausilio del divaricatore per incidenti automobilistici i pompieri sono riusciti a liberarlo e a riconsegnarlo ai proprietari presenti sul posto. Sono stati proprio loro ad aver allertato la sala operativa 115.