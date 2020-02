Appicca il fuoco ad una catasta di legna vicina all’azienda dove lavorava. Arrestato a Maranello

La scorsa notte poco dopo mezzanotte, i carabinieri della stazione di Maranello sono intervenuti in via Gremiole, dove era stato segnalato un incendio di materiale legnoso a breve distanza da un capannone industriale dove si trovavano attrezzature edili e mezzi d’opera. Sul posto è intervenuto anche personale dei vigili del fuoco che ha estinto le fiamme impedendo che queste si propagassero all’intero capannone.

Nel frattempo, le immediate indagini dei carabinieri del luogo hanno permesso di raccogliere gravi e concordanti indizi di colpevolezza nei confronti di un ex operaio, da pochi giorni raggiunto da lettera di licenziamento, al quale, durante la perquisizione effettuata dai militari dell’Arma nell’immediatezza dei fatti, venivano rilevati abiti ancora intrisi di benzina, così come tracce di benzina venivano trovare sulla sua vettura. Il motivo sarebbe da ricondurre a precedenti diatribe che l’operaio aveva avuto con il suo datore di lavoro, culminate recentemente in una comunicazione di licenziamento da parte dell’azienda per ripetute assenze da lavoro senza giustificato motivo.