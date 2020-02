Acimac, parte il tour promozionale 2020

L’ampia adesione delle imprese italiane alle maggiori fiere internazionali di settore selezionate da Acimac nel 2019, ha spronato l’Associazione a replicare anche per il 2020 un’intensa pianificazione mirata a promuovere la tecnologia ceramica made in Italy nei mercati esteri più interessanti.

India, Brasile, Russia, Cina, Usa e Vietnam saranno i paesi su cui si concentrano le prossime iniziative a sostegno dell’internazionalizzazione promosse da Acimac con il supporto di ICE Agenzia.

Il format delle collettive continua a confermarsi uno strumento strategico che consente ai buyer esteri di incontrare le imprese in un unico spazio espositivo, con un’offerta varia e articolata.

Il tour partirà da Indian Ceramics Asia, la più importante manifestazione indiana dei fornitori per l’industria delle piastrelle, sanitari e laterizi, in calendario dal 3 al 5 marzo nel nuovo quartiere fieristico di Gandhinagar, nella regione del Gujarat.

Subito dopo Acimac volerà in Brasile per la fiera Revestir (10-13 marzo), proseguendo poi alla volta di Mosbuild (Mosca 31 marzo–3 aprile) e di Uniceramics Expo (Foshan 17-20 aprile). Confermato anche l’appuntamento con Coverings, negli States, fiera itinerante che quest’anno si trasferirà a New Orleans dal 20 al 23 aprile, mentre il 26 e il 27 agosto saranno dedicati al Vietnam, tra i mercati più virtuosi dell’area Asean, che ospiterà l’evento

Vietnam Ceramics presso l’International Centre of Exhibition (I.C.E), situato nella pittoresca Hanoi.

Nella lounge istituzionale Acimac sarà in distribuzione la rivista Ceramic World Review con contenuti specifici per i vari mercati di riferimento. Per le fiere in India, Russia e Cina, in particolare, il magazine sarà tradotto come consuetudine anche nelle lingue locali (hindi, cirillico e cinese).

La campagna promozionale dell’Associazione confindustriale avrà il suo culmine a Tecnargilla, il più importante appuntamento fieristico mondiale, in programma presso il quartiere fieristico di Rimini dal 28 settembre al 2 ottobre, dove i costruttori italiani accoglieranno da padroni di casa la clientela internazionale proveniente dai cinque continenti.