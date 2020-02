“Tàchet al treno” venerdì 7 febbraio al Circolo Arci di Castellarano

Venerdì 7 febbraio al Circolo Arci di Castellarano torna l’appuntamento con la 23ª rassegna di teatro dialettale, organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune, dalla biblioteca comunale e dal Circolo Arci. La protagonista di questo spettacolo sarà la compagnia dialettale “Qui’d Cadros” con la commedia comica in tre atti brillanti dal titolo “Tàchet al treno”, con adattamento e regia di Ivana Castagni.

Una modesta famiglia di provincia, sfaccendati familiari che non capiscono e non apprezzano gli sforzi e le tribolazioni di Marino, muratore capofamiglia , sulle cui spalle grava tutto il peso della casa. Marino che, a causa della crisi è costretto giornalmente a fare il pendolare e prendere il treno mattino e sera per recarsi allo scomodo luogo di lavoro… Finirà mai questa tortura?

Ma il destino a volte offre delle occasioni insperate, situazioni disgraziate che possono rivelarsi poi una fortuna.

Chissà se sarà così anche per il nostro protagonista, coinvolto suo malgrado in un incidente ferroviario dagli esiti incerti.

Per raggiungere lo scopo che si pone, l’unico consiglio è: TACHET AL TRENO!

Circolo Arci Castellarano, via Chiaviche, 59 – ore 21

Adulti € 7, minori di 14 anni € 3