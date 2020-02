Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 6 febbraio

Sereno o poco nuvoloso. Al primo mattino deboli gelate sul settore pianeggiante centro-occidentale. Temperature: minime in diminuzione, più sensibile sulle aree di pianura: valori tra 1° e 2°C sulla costa e tra -1° e -3° sulle pianure più interne. Massime in lieve calo, generalmente comprese tra 8° e 9°C. Venti: al mattino deboli da sud-ovest sulla terraferma, deboli da nord-est sul mare; dal pomeriggio deboli dai quadranti occidentali su tutto il territorio. Mare: inizialmente da mosso a molto mosso, con moto ondoso in rapida attenuazione sino a divenire poco mosso.

(Arpae)