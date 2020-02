Pensionati Cisl: Piero Ragazzini nuovo segretario nazionale

Il romagnolo Piero Ragazzini è il nuovo segretario nazionale della Fnp, il sindacato pensionati della Cisl che tra Modena e Reggio Emilia conta oltre 50 mila iscritti. Componente della segreteria confederale Cisl e, in passato, della segreteria Cisl Emilia-Romagna, Ragazzini succede a Gigi Bonfanti, che ha guidato i pensionati Cisl per dieci anni.

«Il cambio avviene in un momento in cui si inizia a riflettere sul ruolo, che noi riteniamo attivo, degli anziani in un contesto demografico che vede l’allungamento della vita – afferma il segretario generale Fnp Cisl Emilia Centrale Adelmo Lasagni che, insieme al modenese Luigi Belluzzi, fa parte del consiglio generale Fnp Cisl nazionale – Ringraziamo l’amico Bonfanti per quanto ha fatto in questi anni insieme a noi e auguriamo buon lavoro a Ragazzini, chiamato a guidare i nostri pensionati e tutelarli sul fronte pensioni, parità donna-uomo, non autosufficienza, welfare e diritto alla salute».