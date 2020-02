Nuova sessione del percorso formativo ‘Volontari nel Mondo’ promossa dalla Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla

Sono di nuovo aperte le iscrizioni per “Volontari nel Mondo”, il percorso di formazione e orientamento al servizio, alla missione e al volontariato internazionale promosso dalla Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla.

Il corso è rivolto a quanti desiderino mettersi in gioco, prendersi del tempo per riflettere, vivere in comunità con altre persone, per entrare in relazione con alcune realtà di servizio sul territorio e approfondire le motivazioni che possono portare a scegliere di fare un’esperienza missionaria all’estero, anche attraverso la conoscenza di popoli e culture differenti maturata da volontari già rientrati dai luoghi di missione.

Il percorso “Volontari nel Mondo” è organizzato tramite Reggio Terzo Mondo, Case delle Carità, Servi della Chiesa, Caritas diocesana e dal Centro Missionario Diocesano.

La sessione primaverile del percorso comprende 4 week-end residenziali (da venerdì sera a domenica pomeriggio) presso la casa comunitaria “Il Sicomoro” di Santa Maria della Fossa (Novellara), in Strada Santa Maria 11, nelle seguenti date: 6/7/8 marzo; 27/28/29 marzo; 17/18/19 aprile; 8/9/10 maggio.

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere a Marco Bernini (missioni@cmdre.it, 0522.436840) e a Elena Gaiti (info@rtm.ong, 0522.514205) o consultare la pagina internet dedicata all’indirizzo https://cmdre.it/attivita/corsi/volontari-nel-mondo-2019-2020/.