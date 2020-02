Lavori sospesi al nuovo palazzetto dello Sport di Fiorano per procedere alla bonifica del terreno

Dopo la demolizione della palestra della scuola ‘Luisa Guidotti’ a Crociale, con il nuovo anno sono iniziati lavori di scavo delle fondazioni per realizzare il palazzetto dello Sport di Fiorano Modenese.

Come previsto dalla normativa vigente, sono state eseguite campionature e analisi chimiche del terreno, al fine di sondarne la ‘bontà’ e capire come conferire le terre da scavo. In uno dei campioni è stato rilevato un piccolo superamento dei limiti per il parametro ‘idrocarburi pesanti’, dovuto probabilmente a sversamenti, provenienti da una cisterna interrata, in disuso da diversi anni, contenente un tempo gasolio utilizzato per il riscaldamento dell’edificio.

A seguito del rilevamento, i lavori edili sono stati immediatamente interrotti, sono stati tempestivamente informati gli enti di controllo competenti (Ausl, Arpa, ufficio Ambiente) e sono state programmate le operazioni necessarie per la messa in sicurezza del sito.

Nei prossimi giorni verranno eseguite ulteriori indagini, per delimitare l’area, asportare il terreno contaminato, asportare o inertizzare la fonte primaria della contaminazione ed infine smaltire il tutto, ripristinando l’area di scavo.

Questi interventi di bonifica produrranno un leggero ritardo sui tempi previsti di realizzazione del palazzetto dello Sport, ma grazie alla scrupolosità delle indagini preliminari effettuate, si riuscirà a ripristinare le corrette condizioni del terreno, con grande attenzione alla tutela ambientale. Lo sottolinea anche il sindaco di Fiorano Modenese, Francesco Tosi: “Mi dispiace per il rallentamento nel calendario dei lavori, ma…Fammi indovino che Ti faccio re. Con la sicurezza ambientale non si scherza. E’ l’occasione per bonificare questa porzione di territorio e sono contento del lavoro dei tecnici comunali e dell’impresa interessata, proprio per l’attenzione e serietà nei controlli e nelle procedure”.