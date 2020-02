Fiastri: la scuola di Sant’Ilario d’Enza si presenta dopo la ristrutturazione

Sabato 8 febbraio Open Day alla Scuola dell’Infanzia Comunale “G. Fiastri” di Sant’Ilario d’Enza. Nel corso della mattinata (dalle ore 10.00 alle 12.30) sarà possibile visitare la Scuola per genitori e bambini che stanno per iniziare il percorso scolastico ed educativo.

Dalle ore 12.00 il Fiastri accoglierà, inoltre, bambini e genitori che hanno frequentato la scuola dell’infanzia comunale di via Roma, ex insegnanti, rappresentanti delle associazioni e della comunità per un momento di incontro con il personale a seguito dei lavori di ristrutturazione eseguiti tra 2018 e 2019 che hanno riqualificato una struttura che è nel cuore di generazioni di santilariesi.

Un modo per condividere un percorso comune fatto di progettazione e rinnovamento che ha visto protagonisti insegnanti, personale ausiliario, uffici comunali e famiglie.

Info: 0522 902811 – www.comune.santilariodenza.re.it