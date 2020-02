La vittima, M.V., 49enne moldava, ha riferito agli uomini della Volante intervenuti sul posto che, intorno alle 20:20, mentre stava percorreva in bicicletta via Milazzo, è stata raggiunta da un uomo di corsa, completamente vestito di scuro, che con mossa fulminea si è impossessato della borsa in pelle che la malcapitata trasportava nel cestino anteriore della bici. L’uomo si è poi dileguato facendo perdere le proprie tracce in direzione via Zanichelli.