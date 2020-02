Oggi alle 14.00 i vigili del fuoco sono intervenuti dal distaccamento di Imola con due squadre e autobotte per l’incendio di una catasta di legna nei pressi di un’abitazione in via Vespignana 9, nel territorio comunale imolese. I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza lo scenario evitando che il rogo si propagasse alla casa. Sul posto i proprietari dell’abitazione e il 115.