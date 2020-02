Tiro con l’arco: un successo la 15esima edizione del Trofeo “Città di Vignola”

Grandi risultati e consueta bellissima festa per la 15esima edizione del Trofeo “Città di Vignola”, gara interregionale indoor 18 mt di tiro con l’arco organizzata dall’A.S.D. Ki Oshi lo scorso weekend alla presenza di 200 arcieri provenienti da ben 7 regioni.

La gara, diretta dall’Arbitro Gabriele Tagliaferri e dal Direttore dei Tiri Renato Morselli, ha visto vincitori del Trofeo Assoluto nelle tre divisioni il reggiano Luca Palazzi (Malin Archery Team) nell’Arco Olimpico, il modenese Andrea Muzzioli (Comp. Arcieri della Torre di Formigine) nell’Arco Compound e il reggiano Alessandro Morini (Ypsilon Arco Club) nell’Arco Nudo, premiati dal Sindaco di Vignola Simone Pelloni.

Ottimi risultati anche per la Società organizzatrice con il grande ritorno sul gradino più alto nei Senior Compound di Alberto Venturelli del G.S. Vigili del Fuoco di Arezzo, ma tesserato per le competizioni a squadre col Ki Oshi, vincitore anche a squadre coi compagni Giacomo Baiada e Simone Baldaccini. Oro a squadre anche per i Master Compound Giampaolo Guidi (anche argento individuale), Luigi Cervi e Roberto Carpanelli, mentre è argento nelle Master per Teresa Irena Ksiazek.

Meritevole di menzione anche il nuovo personal best di Rossano Cantergiani, atleta “para-archery” piazzatosi 12esimo tra i normodotati.

Nell’Arco Nudo doppietta tra i Senior con Eros Turchi a precedere il Presidente Giuliano Venturelli, trascinatori all’Oro della squadra completata da Pietro Motti. Oro individuale anche nelle Senior con Fabia Rovatti, mentre arriva il bronzo per Floriana Campeggi. Le due atlete assieme a Mary Varvaro sono argento a squadre.