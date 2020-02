Open day sabato 8 febbraio per le scuole di Cavriago. Iscrizioni aperte fino al 21 marzo

Sabato 8 febbraio dalle 9,30 alle 12 la scuola dell’infanzia e il nido Le Betulle (piazza Don Milani) e la scuola dell’infanzia I Tigli (via Morselli 10) saranno aperte in occasione delle iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021. Il personale accompagnerà i genitori nella visita alle strutture e risponderà alle domande sull’organizzazione del nido e delle scuole dell’infanzia di Cavriago.

Per quel che riguarda le iscrizioni online al nido e alla scuola comunale dell’infanzia, sono aperte dal 3 febbraio al 21 marzo per l’anno scolastico 2020/2021. Per effettuare le iscrizioni occorre collegarsi al portale dedicato https://portale-cavriago-servizi.entranext.it

Info: Ufficio scuola del Comune di Cavriago, tel. 0522/373454, aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13, giovedì pomeriggio dalle 15,30 alle 18, mail: p.tedeschi@comune.cavriago.re.it, https://www.comune.cavriago.re.it/