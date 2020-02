‘Martin Eden’ all cinema teatro Astoria per la rassegna ‘Film d’Essai’

Mercoledì 5 febbraio alle ore 21, al cinema teatro Astoria parte la nuova rassegna ‘Film d’Essai, organizzata dal Comune di Fiorano Modenese in collaborazione con Tir Danza.

In programma il film ‘Martin Eden’ di Pietro Marcello, che racconta la storia del marinaio Martin Eden, che dopo aver salvato da un pestaggio Arturo, giovane rampollo della borghesia industriale, conosce Elena, la bella sorella di Arturo e se ne innamora al primo sguardo. La giovane donna, colta e raffinata, diventa non solo un’ossessione amorosa, ma il simbolo dello status sociale cui Martin aspira a elevarsi. A costo di enormi fatiche e affrontando gli ostacoli della propria umile origine, Martin insegue il sogno di diventare scrittore e si avvicina ai circoli socialisti, entrando per questo in conflitto con Elena e con il suo mondo borghese.

L’ingresso al film costa 5 euro (ridotto per under 29 e over 65 a 4 euro). E’ possibile anche acquistare l’abbonamento a quattro film della rassegna (in programma nel mese di febbraio) a 12 euro e quello ai cinque film in programma tra marzo ed aprile, a 15 euro.

La rassegna prosegue nei prossimi mercoledì con: ‘L’ufficiale e la spia’ (12/02), ‘La dea fortuna’ (19/02), ‘L’uomo senza gravità’ (26/02), ‘Gloria Bell’ (04/03 – ingresso gratuito), ‘Green Book’ (11/03), ‘L’inganno perfetto’ (18/03), ‘Piccole donne’ (25/03), ‘Judy’ (01/04) e ‘Downton Abbey’ (08/04).