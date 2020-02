In via dei Gonzaga a Reggio Emilia previsto l’abbattimento di due platani ammalati e pericolosi

Per tutelare l’incolumità pubblica, due platani in cattive condizioni presenti in via dei Gonzaga saranno abbattuti domani, mercoledì 5 febbraio. Come sempre, in questi casi, il Comune si affida a competenze e valutazioni tecniche specifiche, per decidere il da farsi.

Stando a una recente perizia, si tratta di esemplari che nel tempo hanno visto progredire il deperimento, manifestando la comparsa di cancri di grandi dimensioni sui fusti e di carpofori fungini agenti di carie del legno che hanno indebolito le strutture legnose rendendole sempre maggiormente predisposte a possibili sbrancamenti o rotture. In considerazione dell’evoluzione del quadro sintomatologico, non è possibile un recupero “morfo-fisiologico” degli alberi e si rende necessario procedere al loro abbattimento al fine di prevenire possibili danni a cose o persone.

Per questo le piante vengono abbattute, seguendo l’articolo 6 del “Regolamento comunale del verde pubblico e privato”, che lo prevede “quando gli alberi o gli arbusti presentino gravi problemi di carattere fitosanitario, non risolvibili con cure proporzionate o a causa dei quali non sia più possibile ottenere una pianta con qualità estetiche consone al contesto o con adeguate caratteristiche di sicurezza”.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, dalle ore 8.30 alle 18.30 è prevista l’interruzione al transito veicolare in via dei Gonzaga: le deviazioni e i percorsi alternativi saranno segnalati sul posto. In caso di condizioni climatiche avverse, i lavori saranno posticipati a venerdì 7 febbraio.