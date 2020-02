“Il gioco del Cinema”: sei appuntamenti contro la ludopatia promossi da Unione Comuni Distretto Ceramico e Ausl

Sei appuntamenti in cui semplificare l’apprendimento e l’educazione all’immagine su un tema attuale e drammatico come quello della ludopatia. Inizierà lunedì 10 febbraio, presso la Sala Teatro Temple di via Largo Bezzi 4, “Il gioco del Cinema”: il progetto realizzato con il contributo della Regione Emilia Romagna e che si inserisce all’interno del Piano Locale per il contrasto al gioco d’azzardo patologico, promosso dall’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e dall’Azienda Usl Distretto di Sassuolo.

“Questo è uno dei due progetti che verranno proposti gratuitamente alla città per informare, prevenire e contrastare il problema delle ludopatie – afferma l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Sassuolo Sharon Ruggeri – aarà attraverso questo laboratorio proposto da Progettarte, associazione culturale, dedicato al microcinema e all’atmosfera che si cela dietro una cinepresa, che verranno mostrati gli effetti delle dipendenze dal gioco sulle persone. L’attività è rivolta a tutti, in particolar modo ai giovani tra i 16 e i 25 anni. Lo scopo dell’iniziativa ha una doppia finalità: educare al gioco sano e trasformare l’idea in un’immagine catturando e riproducendo una scena. Professionisti del settore accompagneranno gli iscritti durante il percorso. Una straordinaria occasione che abbiamo il piacere di offrire alla città: unendo cultura, cinema, divertimento e prevenzione”.

Le iscrizioni, gratuite ma necessarie, si possono effettuare via mail a segreteria@progettarte.org o eboccedi@comune.sassuolo.mo.it; oppure telefonando al numero 339/5409715.

I docenti del corso saranno l’autore e regista Francesco Zarzana, le attrici Claudia Campagnola e Carmen Di Marzio, la sceneggiatrice Natalia Guerrieri.

Le date del corso: lunedì 10 febbraio (ore 16-19), sabato 15 (ore (15-18), lunedì 17 (ore 16-19), sabato 22 (ore 15-18), lunedì 24 (ore 16-19) e venerdì 28 (ore 15-18).