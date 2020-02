Furto notturno in bar a Bagnolo: i ladria sportano la macchina cambia monete

Poco dopo le 4.00 di oggi, 4 febbraio, i carabinieri della stazione di Bagnolo in Piano allertati da un passante, sono intervenuti in paese in via Roma per curare un sopralluogo di furto all’interno del bar Caffè Olè. Ignoti ladri, utilizzando un tombino, hanno infranto la vetrata del bar e una volta all’interno, utilizzando un flessibile, hanno tagliato le staffe che ancoravano la macchina cambia monete, asportandola. Il danno è in corso di esatta stima. Sulla vicenda i militari di Bagnolo in Piano hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.